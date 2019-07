Nächtlicher Großbrand in NÖ - 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Gewerbegebiet von Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) ist in der Nacht auf Montag ein Großbrand in einem Betrieb zur Herstellung von Rindenmulch ausgebrochen. Die 2.000 Quadratmeter große Produktionshalle und ein Palettenlager standen in Flammen. Knapp 200 Mitglieder von 14 FF rückten aus. Die Löscharbeiten werden bis in den späten Vormittag dauern, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando.

Entdeckt wurde das Feuer knapp nach Mitternacht von einem Mitarbeiter der Nachtschicht, der sofort Alarm schlug und den Feuerwehrnotruf wählte. Gleichzeitig setzte auch ein Lokführer der in der Nähe vorbeiführenden Westbahntrasse einen Notruf ab, teilte der Sprecher mit.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Produktionsstätte des Unternehmens bereits lichterloh. Das Feuer war kilometerweit zu sehen. Bei den Löscharbeiten wurden auch zwei Drehleitern, zwei Teleskopmastbühnen und zwei Großtanklöschfahrzeuge eingesetzt. „Durch starken Wind und erheblichen Funkenflug drohte das Feuer in der Folge auf großflächige, erntereife Weizenfelder überzugreifen. Dies konnte durch den Einsatz von mehreren Löschleitungen verhindert werden“, hieß es in einer Aussendung. Auch der Bürokomplex des Betriebes konnte geschützt werden.

Trotz des massiven Feuerwehreinsatzes, teilweise auch mit speziellem Löschschaum, wurden die Industriehalle und die Produktionsstätte zerstört. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache war vorerst unbekannt.

Das Landeskriminalamt hat unterdessen die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Bereits am Sonntag hatte es auf dem Areal einen Kleinbrand gegeben, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit. Vermutet werde, dass das Feuer durch den Wind erneut entfacht worden sein könnte. Sonntagmittag war ein Rindenmulchhaufen durch Selbstentzündung in Flammen gestanden. Dieses Feuer war laut Polizeiangaben gegen 14.00 Uhr gelöscht.