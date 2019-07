Bankomat-Einbruch im Bezirk Baden

In Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Bankomat-Einbruch verübt worden. Zwei Täter entkamen nach Polizeiangaben mit Bargeld in vorerst nicht bekannter Höhe. Schauplatz des Coups war um 2.40 Uhr das Foyer eines Lebensmittelmarktes. Der Bankomat sei aufgeschnitten und angezündet worden, sagte Polizeisprecher Heinz Holub.

Die Einsatzstelle wurde laut Feuerwehr großräumig wegen Sprengstoffgefahr abgesperrt. Bei der Bekämpfung der Flammen kamen auch Druckbelüfter zum Einsatz. Nach dem „Brand aus“ wurde das Foyer des Lebensmittelmarktes mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, zudem wurden Glutnester beseitigt. Die FF Oberwaltersdorf war bis 7:15 Uhr im Einsatz, wie auf der Homepage mitgeteilt wurde.