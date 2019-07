Simona Halep erste Wimbledon-Finalistin

Simona Halep ist die erste Finalistin beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Die Rumänin setzte sich im ersten Halbfinale der Damen gegen die Ukrainerin Elina Switolina am Donnerstag in 72 Minuten mit 6:1,6:3 durch. Für die ehemalige Weltranglisten-Erste Halep ist es der erste Einzug in ein Wimbledon-Finale. Ihren bisher einzigen Grand-Slam-Sieg feierte sie 2018 bei den French Open in Paris.

Im zweiten Halbfinale kommt es zum Duell zwischen der US-Amerikanerin Serena Williams und Barbora Strycova aus Tschechien.