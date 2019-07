Testspielsiege für Salzburg, Austria und WAC

Europa-League-Starter WAC hat sein Testspielprogramm am Samstag mit einem 3:1-(3:0)-Erfolg über den französischen Erstligisten Girondins Bordeaux abgeschlossen. Salzburg kam bei ihrer Generalprobe mit einem B-Team zu einem 4:0 (1:0) bei Vorwärts Steyr, Austria Wien siegte bei Gaflenz 5:0 (3:0). Rene Hellermann und Christoph Monschein glänzten jeweils mit Triplepacks.

Der 19-jährige „Joker“ Hellermann, bisher nur für Liefering im Einsatz, stellte sich in der Schlussphase beim Zweitligisten aus Oberösterreich mit drei Treffern (3., 74., 83.) vor, in der ersten Hälfte hatte bereits Kiel-Rückkehrer Masaya Okugawa (28.) getroffen. Trainer Jesse Marsch gab am Tag nach dem 3:1-Erfolg über Feyenoord Rotterdam vor allem Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance. Auch in Gaflenz waren am Tag nach dem 3:1 gegen die Queens Park Rangers im Team der Austria viele „neue“ Gesichter zu sehen. Monschein (27., 41., 45.), Manprit Sarkaria (65.) und Dominik Fitz (91.) sorgten schließlich für einen klaren Sieg, der auch höher ausfallen hätte können.

Selbstvertrauen holte sich der WAC vor eigenem Publikum in der Lavanttal-Arena. Kapitän Michael Liendl (25.), der israelische Zugang Shon Weissman (29.) mit seinem ersten Treffer für die „Wölfe“ sowie Marc Schmerböck (45.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Der 14. der französischen Ligue 1 kam durch Yacine Adli (58.) nur noch zum Ehrentreffer. Der LASK musste sich hingegen in Traun gegen den deutschen Zweitligisten FC Heidenheim trotz zahlreicher Chancen mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben, den Treffer der Hausherren erzielte Samuel Tetteh in der 53. Minute.

Den finalen Testauftritt hatte auch Sturm Graz, das beim Blitzturnier in Karlsruhe Rang zwei hinter Bundesligist Hertha BSC belegte. Im ersten der je 45 Minuten dauernden Spiele setzten sich die Blackies gegen die gastgebenden Zweitligisten nach einem 0:0 im Elferschießen 7:6 durch, im zweiten unterlagen sie Hertha nach einem Treffer von Salomon Kalou 0:1. Im abschließenden Duell der beiden deutschen Clubs traf zwar Austria-Legionär Marco Djuricin für den KSC, der schließlich aber auch sein zweites Match nach 1:1 im Elferschießen verlor.

Von den übrigen heimischen Bundesligisten holte einzig St. Pölten einen Sieg, gewann das Duell mit SC Znojmo 3:0 (1:0). Daneben gab es Unentschieden von Aufsteiger WSG Tirol (0:0 gegen Ingolstadt) und Mattersburg (1:1 gegen Holstein Kiel) sowie ein 0:4 Hartbergs bei Slovan Bratislava.