22-Jähriger nach Unfall bei St. Pölten in Lebensgefahr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Samstagabend in Kollersberg (Gemeinde Böheimkirchen) im Bezirk St. Pölten-Land gekommen. Ein 22-Jähriger sei mit seinem Pkw auf der LH129 von Böheimkirchen kommend in Richtung St. Pölten bei einem Überholvorgang von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine Baumgruppe gekracht, gab die Polizei am Samstag bekannt.

Dabei sei der Lenker lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C2 in das Landesklinikum Horn geflogen. Der ebenfalls 22-Jährige Beifahrer erlitt ebenso schwere Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.