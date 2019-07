Neun Menschen starben bei Flugzeugabsturz in Schweden

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Norden Schwedens sind alle neun Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das sagte eine Sprecherin der Region Västerbotten am Sonntag. Die Polizei teilte mit, ersten Erkenntnissen zufolge sei das Flugzeug am Sonntagmittag kurz nach dem Startvorgang südlich der Start- und Landebahn des Flugplatzes von Umea verunglückt.

Die Maschine stürzte demnach auf die Insel Storsandskär knapp zwei Kilometer südlich des Flughafens. Hintergründe des Zwischenfalls waren zunächst unbekannt. Nach „Aftonbladet“-Angaben waren Fallschirmspringer an Bord des Kleinflugzeugs.