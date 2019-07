Nutzerrekord — Innsbruck fährt Stadtrad

2019 wurden beim Stadtrad bereits über 53.000 Fahrten gezählt. Im Juni waren es 14.589, was in etwas 500 Fahrten pro Tag und einer Steigerung um 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht — ein neuer Rekord! Die NutzerInnenzahlen sind seit Beginn kontinuierlich gestiegen. Im ersten Jahr waren es rund 9.500 Entlehnungen, 2016 bereits 38.900 und im letzten Jahr 80.656. Heuer könnte erstmals die 100.000-Marke geknackt werden.

Aufgrund der stetig wachsenden Beliebtheit der Stadträder, sind die IVB stets bemüht das Angebot auszubauen. Zuletzt neu dazugekommen ist eine Station in der Maria-Theresien-Straße, vor Sport Witting und Kaufhaus Tyrol. Mittlerweile können die insgesamt 360 Räder an 42 Stationen im Stadtgebiet ausgeliehen werden. Die beliebteste davon ist übrigens jene am Hauptbahnhof, wo 2018 7.700 Entlehnungen registriert wurden.

Anmelden, ausleihen, losradeln

Wer das Stadtrad einmal ausprobieren möchte, kann bei der Registrierung zwischen dem Normaltarif und dem Vorteilstarif wählen. Beim Vorteilstarif fällt eine Jahresgebühr von 25 Euro bzw. 15 Euro für IVB/VVT-ZeitticketinhaberInnen an, dafür ist jede erste halbe Stunde jeder Fahrt kostenlos. Beim Normaltarif fällt keine Jahresgebühr an, dafür kostet die Nutzung des Stadtrades ab der ersten Minute. So einfach — und umweltbewusst und sportlich — kann man mit den Stadträdern unterwegs sein. Ganz nach dem Stadtrad-Motto „anmelden, ausleihen, losradeln".

Alle Infos unter: stadtrad.ivb.at