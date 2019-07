62-Jähriger in Nepal von wildem Elefanten getötet

Im Himalaya-Staat Nepal hat ein in freier Wildbahn lebender Elefant einen Mann getötet. Das Tier habe den 62-Jährigen in der Nähe des Chitwan-Nationalparks im Süden des Landes 25 Meter weit von der Straße weggeschleppt, sagte Basu Dhungana, Präsident eines Vereins örtlicher Waldnutzer, am Mittwoch.

Die gewachsene Population der Elefanten führte in dem Gebiet seinen Worten zufolge bereits in der Vergangenheit zu Todesfällen und Zerstörung. Als Schutzmaßnahme baue man nun Mauern zwischen den Siedlungen und dem Wald.

In Nepal kommt es immer wieder zu tödlichen Begegnungen zwischen Menschen und wild lebenden Tieren - besonders am Rande von Wäldern und Nationalparks. Wegen der Abholzung der Wälder und eines Mangels an Beute verlassen Tiere ihre natürliche Umgebung und nähern sich Siedlungen. Zudem ziehen Elefanten natürlicherweise auf großen Gebieten herum und geraten dadurch immer wieder in Konflikt mit Menschen.

Zuletzt hatte ein wilder Elefant im Jänner eine 53-Jährige in der Nähe ihres Hauses unweit des Naturschutzgebiets Koshi Tappu im Südosten des Landes zu Tode getrampelt. Im vergangenen September tötete ein Elefant eine 23-jährige Arbeiterin in Thori, als sie aus einem Gasthaus in ihre Unterkunft zurückkehrte.