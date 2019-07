Erhebliche Staus nach Lkw-Brand auf A4

Ein Lkw-Brand auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha hat am Mittwoch kilometerlange Staus in beide Fahrtrichtungen verursacht. Der Sattelschlepper hatte zwei Baumaschinen geladen, die Rauchsäule sei kilometerweit zu sehen gewesen, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Das Feuer war aus vorerst unbekannter Ursache ausgebrochen, gegen 13.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Der zerstörte Lkw wurde mithilfe eines 50-Tonnen-Krans geborgen. Die A4 war mehrere Stunden lang Richtung Ungarn gesperrt. Es bildeten sich laut einem ÖAMTC-Sprecher mehr als zehn Kilometer Stau. Lenker mussten mit über zweieinhalb Stunden Zeitverlust rechnen. Richtung Wien reichte die Kolonne rund sieben Kilometer zurück. Das Rote Kreuz stand im Versorgungseinsatz und verteilte kalte Getränke an die Fahrzeuginsassen, berichtete Sprecherin Sonja Kellner. Auch auf der Umleitungsstrecke, der B10, kam es zu Verzögerungen.

40 Feuerwehrmitglieder standen bei den Lösch- und Bergungsarbeiten im Einsatz. Laut Resperger waren Diesel und Hydrauliköl ausgeflossen. Die Mittel mussten gebunden werden, weiters müsse die Fahrbahn vor der Freigabe gereinigt werden, sagte der Sprecher. Auch die Gewässeraufsicht war an Ort und Stelle um zu prüfen, ob das Erdreich kontaminiert wurde und eventuell abgetragen werden muss.