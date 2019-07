Beach-Volleyball-Topduos müssen durch Wien-Qualifikation

Aufgrund der Punkteranglistenarithmetik müssen beim Wiener Beach-Volleyball-Major mehrere Topteams in die Qualifikation. Den Ex-Weltmeistern und Olympiadritten Alexander Brouwer/Robert Meuuwsen nützte etwa nach mittelmäßigen Ergebnissen auch der Finaleinzug beim jüngsten Major in Gstaad nichts. Die Niederländer, im Vorjahr in Wien Dritte, treten erstmals seit sieben Jahren in der Quali an.

Auch den hoch dekorierten Letten Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins und den Brasilianerinnen Carol/Maria Antonelli bleibt auf der Donauinsel der Gang in die Vorausscheidung nicht erspart. Dort könnten sie es ab 30. Juli auch mit österreichischen Duos zu tun bekommen.

Fix im Hauptbewerb stehen aus rot-weiß-roter Sicht indes Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig, Eva Freiberger/Valerie Teufl und dank einer Wildcard Teresa Strauss/Nadine Strauss. Bei den Herren sind es Clemens Doppler/Alexander Horst, Robin Seidl/Philipp Waller und Martin Ermacora/Moritz Pristauz (Wildcard).