USA könnten laut Teheran eigene Drohne zerstört haben

Die USA könnten nach Angaben des iranischen Vize-Außenministers Abbas Araqchi „irrtümlich“ eine eigene Drohne über der Straße von Hormuz zerstört haben. Der Iran habe keine Drohne verloren, begründete Araqchi seine Einschätzung am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. US-Präsident Donald Trump hatte dagegen gesagt, die „USS Boxer“ habe am Donnerstag eine iranische Drohne zerstört.

„Wir haben keine Drohne verloren, weder in der Straße von Hormuz noch anderswo“, schrieb Araqchi. Er fürchte deshalb, die „USS Boxer“ habe ihre eigene Drohne zerstört. Bereits am Donnerstag hatte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif gesagt, er habe „keine Information über den Verlust einer Drohne am heutigen Tag“.

Der Zwischenfall kam zu einer Zeit der massiven Spannungen zwischen dem Iran und den USA. Seit dem Ausstieg Washingtons aus dem internationalen Atomabkommen mit Teheran im Mai 2018 und der Verhängung neuer Sanktionen kommt es in der Golfregion immer wieder zu Zwischenfällen.

Trump wirkte zurückhaltend in seiner Rhetorik, als er am Donnerstag die Öffentlichkeit bei einer Zeremonie mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte über den Vorfall unterrichtete. Er sprach davon, dass sich die Mannschaft des Schiffes verteidigt habe. „Es ist die jüngste von vielen provozierenden und feindlichen Aktionen des Irans gegen Schiffe, die in internationalen Gewässern operieren“, sagte der Präsident. Die USA behielten sich das Recht vor, ihre Interessen, Einrichtungen und Mitarbeiter zu verteidigen. Trump forderte andere Länder auf, Irans Vorgehen zu verurteilen. Von scharfen Drohungen an die Adresse Teherans sah er aber ab.

Aus dem US-Verteidigungsministerium hieß es, der Vorfall habe sich am Donnerstag gegen 10.00 Uhr ereignet. Das Schiff habe sich in internationalen Gewässern befunden, als sich die Drohne genähert habe. Es befinde sich nun im Persischen Golf. Nicht äußern wollte sich das Pentagon dazu, wie die Drohne zerstört worden sei - ob sie abgeschossen oder durch Störsender unbrauchbar gemacht wurde. Ein Vertreter des US-Militärs wollte auch keine Angaben dazu machen, ob es sich um eine bewaffnete Drohne handelte.