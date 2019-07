Salzburger Festspiele 2019 starten mit dem „Jedermann“

Mit der traditionellen Premiere des „Jedermann“ starten am Samstag die Salzburger Festspiele 2019. Tobias Moretti wird nun bereits im dritten Jahr die Titelfigur in Michael Sturmingers Inszenierung des Hofmannsthal-Klassikers interpretieren - bei schönem Wetter am Domplatz. Ihr Rollendebüt als Buhlschaft feiert an Morettis Seite die deutsche Schauspielerin Valery Tscheplanowa.

Abseits des „Jedermann“ läutet dann wieder für eine Woche die Ouverture spirituelle die Festspiele an der Salzach ein - heuer unter dem Motto „Lacrimae“. Den Auftakt markiert Orlando di Lassos „Lagrime di San Pietro“, die US-Regisseur Peter Sellars parallel zum „Jedermann“ in der Kollegienkirche halbszenisch inszeniert.

Sellars steht dann auch im Mittelpunkt der offiziellen Eröffnung der dritten Festspielausgabe des gerade frisch bis 2026 im Amt verlängerten Intendant Markus Hinterhäuser: Der 61-Jährige wird am 27. Juli die Eröffnungsrede in der Felsenreitschule halten. Bis zum 31. August sind dann zahlreiche Opern- und Schauspielproduktionen sowie ein dichter Konzertreigen geboten. In Summe sind rund 237.000 Karten aufgelegt.