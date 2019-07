Mindestens fünf Tote bei Anschlag in somalischer Hauptstadt

Durch die Explosion einer Autobombe vor einem Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Der Sprengsatz explodierte am Montag an einem Kontrollposten vor dem Hotel in Mogadischu, teilten Sicherheitskräfte und Augenzeugen mit. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Erst vor rund einer Woche waren bei einem Anschlag auf ein Hotel in der somalischen Hafenstadt Kismayo 26 Menschen getötet worden. Dazu hatte sich die islamistische Al-Shabaab-Miliz bekannt, die regelmäßig Anschläge in Somalia verübt. Die mit dem Al-Kaida-Netzwerk verbündete Miliz kontrollierte über Jahre weite Teile des Landes am Horn von Afrika.