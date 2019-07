Spezial-Lkw stand bei Baustelle in Wien in Flammen

Ein Spezial-Lkw zur Absaugung von Bauschutt hat am Mittwochnachmittag aus unbekannter Ursache in der Hetzgasse in Wien-Landstraße zu brennen begonnen. Das Fahrzeug war nahe an einem Gerüst einer Baustelle aufgestellt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass der Brand auf das Gerüst übergriff. Es gab keine Verletzten.

Ein Motor - ein Teil der auf dem Lkw montierten Absaugeinrichtung - hatte Feuer gefangen, berichtete die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen am Brandort war. Auch eine angrenzende Wohnung wurde kontrolliert, jedoch keine weitere Gefährdung festgestellt. Während des Einsatzes war die Hetzgasse im Bereich des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.