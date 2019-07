Älteste Österreicherin feiert 111. Geburtstag

Die älteste Österreicherin hat am Dienstag ihren 111. Geburtstag gefeiert. Anna Wiesmayr wurde am 23. Juli 1908 in Linz geboren und lebte bis zu ihrem 100. Lebensjahr weitgehend selbstständig im Stadtteil Kleinmünchen. Mittlerweile wohnt sie in einem Seniorenzentrum. Dort bekam sie zu ihrem Ehrentag Besuch und Blumen - u.a. auch vom Linzer Bürgermeister Klaus Luger.