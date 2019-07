Radfahrerin angefahren und entführt - Mann festgenommen

Die Entführung einer Frau bei Graz in der Nacht auf Mittwoch ist nach wenigen Stunden glimpflich ausgegangen. Eine 27-Jährige war auf ihrem Rennrad nordöstlich von Graz von einem vorerst unbekannten Autolenker entführt worden. Noch während die vom Freund der Frau initiierte Suchaktion lief, kam sie wieder frei, der mutmaßliche Täter wurde vom Einsatzkommando Cobra geschnappt.

Der Lebenspartner der 27-Jährigen hatte gegen 21.00 Uhr die Polizei alarmiert, dass seine Freundin mit ihrem Rad seit den Nachmittagsstunden im Bereich Kumberg-Schöckl unterwegs gewesen sei, aber nicht heimgekommen sei. Es wurde daraufhin eine Suchaktion unter Beteiligung zahlreicher Polizeistreifen der Feuerwehr und Privatpersonen gestartet, die zunächst negativ verlief. Knapp vor Mitternacht meldete der Freund der Polizei, dass seine Partnerin soeben von einem Unbekannten nach Hause gebracht worden war. Die 27-Jährige wies schwere Verletzungen auf und wurde in das LKH Graz eingeliefert.

Die Frau war mit ihrem Rennrad im Bereich Kumberg-Schöckl unterwegs gewesen und wurde gegen 17.00 Uhr von einem Autolenker angefahren, wobei sie stürzte. Noch an der Unfallstelle soll der Unbekannte sie geschlagen, mit einem Isolierband gefesselt und ins Auto gezerrt haben. Das Rennrad nahm er ebenfalls mit. Dann fuhr er mit ihr zu einem abgelegenen Wohnhaus. Dort soll er die Frau über mehrere Stunden festgehalten und auch mit einem Messer bedroht haben. Die 27-Jährige konnte ihn schließlich überreden, die Fesseln zu lösen und sie nach Hause zu bringen. Dies tat er auch und nahm sogar das Rennrad mit.

Sofort begannen umfangreiche kriminalistische Maßnahmen: So wurde u.a. der Fahrradcomputer ausgelesen, was ein Bewegungsprofil brachte. Aufgrund dieser und anderer Erkenntnisse wurde ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung als Tatverdächtiger ausgeforscht. Dieser wurde gegen 3.00 Uhr vom Einsatzkommando Cobra in seinem Wohnhaus im Raum Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) festgenommen. Das dürfte auch der Ort sein, wo die Frau festgehalten wurde, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Mann ist laut Polizei auf der örtlichen Inspektion zwar bekannt, aber noch nicht durch Gewalttaten aufgefallen. „Es sieht so aus, als ob psychische Probleme des Mannes im Raum stünden“, sagte ein Polizist zur APA. Weder das Opfer noch der 33-Jährige konnten bisher einvernommen werden, das soll im Laufe des Tages geschehen.