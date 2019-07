Russischer Oppositionspolitiker Nawalny festgenommen

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist in Moskau festgenommen worden. Er sei verhaftet worden, als er gerade zum Joggen gehen wollte. Anschließend sei er in eine Polizeistation gebracht worden, teilte der Kreml-Kritiker am Mittwoch in einem Instagram-Video mit. Die Festnahme fällt in eine Zeit der Proteste für eine freie Kommunalwahl in Moskau.

Mehr als 20.000 Demonstranten hatten am Samstag in der russischen Hauptstadt gegen den Ausschluss dutzender Oppositionskandidaten für die im September angesetzte Abstimmung protestiert. Auch Nawalny nahm an der Kundgebung teil.

Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Immer wieder wird er festgenommen und verurteilt. Anfang Juli wurde er wegen der Teilnahme an einem nicht genehmigten Protestmarsch zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt. Im Februar 2014 stand er im Zuge von Betrugsermittlungen für zehn Monate unter Hausarrest.