Hochwasser bei Sonne und hohen Temperaturen in Zermatt

Bei Sonne und hohen Temperaturen ist mitten in Zermatt der durch das Schweizer Touristen-Bergdorf fließende Triftbach über die Ufer getreten. Einige Keller seien durch das plötzliche Hochwasser überflutet worden, berichtete die Gemeinde am Mittwochabend. Urlauber oder Anrainer seien aber nicht zu Schaden gekommen. Am späten Abend ging das Hochwasser langsam zurück.

Auslöser dürfte nach Angaben der Gemeinde ein unterirdischer See sein, der sich plötzlich entleerte. Man spricht dabei vom Ausbruch einer Gletschertasche. Die Brücken über das Flüsschen wurden nach Gemeindeangaben vorsorglich gesperrt, in der Nähe liegende Lokale und Restaurants geschlossen. Das Wasser führe viel Sand und Steine, hieß es. Die Feuerwehr und ein Bauunternehmer hätten deshalb am Abend einen Bagger in Einsatzbereitschaft gehalten.