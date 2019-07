Der Zusammenprall mit einem Pkw hat am Freitag in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) für einen Motorradlenker tödlich geendet. Der Biker war mit dem abbiegenden Auto kollidiert, er und seine Mitfahrerin kamen danach zu Sturz, teilte die örtliche FF mit. Nach Angaben von Sonja Kellner vom Roten Kreuz verstarb der Zweiradlenker an Ort und Stelle.

Die Beifahrerin des Bikers erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ ins Krankenhaus abtransportiert.