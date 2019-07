Biker starb nach Zusammenprall mit Pkw im Bezirk Scheibbs

Ein 52-Jähriger ist Freitagvormittag beim Zusammenstoß seines Motorrades mit einem Pkw im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich ums Leben gekommen. Seine am Sozius mitgefahrene Frau erlitt laut Landespolizeidirektion schwere Verletzungen. Ein Notarzthubschrauber brachte die 50-Jährige ins Unfallkrankenhaus Linz.

Der Tscheche und seine Ehefrau waren mit dem Motorrad auf der B25 im Gemeindegebiet von Lunz am See unterwegs. Dem Unfall ging ein Überholmanöver voraus. Das Zweirad stieß dabei gegen das Heck eines Pkw, der laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn angehalten hatte. Der 52-Jährige starb an der Unfallstelle.