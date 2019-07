Verletzung durch Blitzschlag in Kärnten

Ein 53-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Wolfsberg in Kärnten ist laut Polizei am Samstag durch einen Blitzschlag verletzt worden. Der Mann war um 17:15 Uhr mit seinem Sohn auf einer Alm in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud während eines heftigen Gewitters mit dem Verladen von Weidevieh beschäftigt.

Als der Landwirt einen Weidedrahtzaun verschloss, schlug etwa 50 Meter entfernt ein Blitz in einen Baum ein, wodurch der 53-Jährige fünf Meter zurückgeschleudert wurde und bewusstlos am Boden liegen blieb. Als die vom Sohn verständigten Einsatzkräfte eintrafen, gelangte der Mann wieder zu Bewusstsein. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht. Der Verletzungsgrad ist derzeit nicht bekannt.