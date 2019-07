Prietl-Tor rettete Bielefeld 1:1-Heimremis gegen St. Pauli

Arminia Bielefeld ist am Montagabend dank eines Tors von ÖFB-Legionär Manuel Prietl in der 90. Minute noch zu einem 1:1-Remis im Auftakt-Heimspiel der 2. deutschen Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli gekommen. Der 27-jährige Steirer war nach einem Eckball von Jonathan Clauss am Fünfer per Kopf zur Stelle und egalisierte damit die frühe Gästeführung durch Christian Joe Conteh (32.).