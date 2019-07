Zwei Tote bei Schüssen in Supermarkt in den USA

Bei Schüssen in einem Supermarkt in den USA sind am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zwei weitere - darunter ein Polizist und der mutmaßliche Täter - seien bei dem Vorfall in dem Supermarkt in der Stadt Southaven im US-Staat Mississippi verletzt worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf die lokale Polizeibehörde.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Todesopfer Mitarbeiter des Supermarkts. Der mutmaßliche Täter hatte dort bis Montag ebenfalls gearbeitet. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Erst am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen.