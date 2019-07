Ofner gewann in Kitzbühel Österreicher-Duell mit Miedler

Sebastian Ofner hat das zweite Österreicher-Duell bei den diesjährigen Generali Open in Kitzbühel für sich entschieden und ist damit Teil des dritten. Der 23-jährige Steirer rang am Dienstag den gleich alten Niederösterreicher Lucas Miedler mit 7:6(1),7:6(5) nieder und bekommt es nun am Mittwoch (nicht vor 19.30 Uhr) mit Topstar Dominic Thiem zu tun.

Für Ofner war es der erste Sieg auf ATP-Tour-Level in diesem Jahr bzw. sogar der erste seit Februar 2018 in Sao Paulo. Seine bisher größten Erfolge feierte der Schützling von Wolfgang Thiem und des neuerdings als Touring-Coach engagierten Alexander Peya 2017 mit einer dritten Wimbledon-Runde als Qualifikant und dem Semifinale in Kitzbühel. Qualifikant Miedler muss damit weiter auf seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour warten.

Der Deutsche Philipp Kohlschreiber hatte zuvor seine Negativserie vorerst abgelegt. Der zweifache Kitzbühel-Sieger ließ dem Franzosen Richard Gasquet in nur 66 Minuten beim 6:3,6:2 keine Chance. Nach vier Erstrunden-Niederlagen en suite eine Wohltat für den 35-jährigen Deutschen.

„Ich bin natürlich sehr froh. Genau in dieser Situation braucht man Erfolge im Turnier“, freute sich Kohlschreiber. „Ich weiß, dass ich hier gut spiele, dass es mir taugt. Das Turnier kommt gerade richtig für mich.“

Die Niederlagen-Serie liegt auch ein wenig in körperlichen Problemen begründet. „Ich habe da nicht viel darüber geredet, aber ich habe seit Monte Carlo mit einer Verletzung zu kämpfen“, verriet Kohlschreiber, dem Rückenprobleme zu schaffen machen.

Der im ATP-Ranking auf Platz 73 zurückgefallene Wahl-Kitzbüheler trifft nun auf den Spanier Pablo Andujar („Gegen ihn ist es immer schwierig, da muss man sich sehr gut bewegen“) und wäre ein möglicher Viertelfinal-Gegner von Topstar Dominic Thiem.