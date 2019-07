Wasserleiche aus Donau in Linz geborgen

In Linz ist am Dienstag eine unbekannte Wasserleiche aus der Donau geborgen worden. Ein 42-Jähriger, der mit seinem Motor-Schlauchboot bei der Ausfahrt Handelshafen am Fluss unterwegs war, sah gegen 13.45 Uhr einen reglosen Körper im Wasser treiben. Der Tote wurde von der Feuerwehr geborgen, berichtete die Polizei.

Demnach handelt es sich um einen 1,60 bis 1,70 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren. Er trug Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover. Zu den Hintergründen waren die Ermittlungen noch im Laufen.