Auftaktniederlagen gegen Topduos für ÖVV-Beach-Damen

Alle drei österreichischen Damenteams haben zum Hauptbewerbsauftakt des Beach-Volleyball-Majors in Wien gegen hochkarätige Gegnerinnen Niederlagen bezogen. Sie haben aber in ihren zweiten Gruppenspielen am Mittwochnachmittag gegen die Verliererinnen der Parallelpartien noch die Möglichkeit, mit Siegen den Aufstieg in die K.o.-Phase zu schaffen.

Das ÖVV-Spitzenteam Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig musste sich im Center-Court-Eröffnungsspiel den Brasilianerinnen Talita/Taiana Lima 0:2 (-18,-12) geschlagen geben. „Schade, der erste Satz war gut, aber wir haben ja noch eine Chance“, bedauerte Plesiutschnig den nach vielversprechendem Beginn verlorenen Auftritt. Ihre Gegnerinnen im Match gegen das vorzeitige Aus sind die Deutschen Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur.

Zuvor hatte es auf Nebenplätzen Niederlagen für die beiden heimischen Außenseiter-Paare gegeben. Teresa und Nadine Strauss unterlagen den topgesetzten WM-Finalistinnen Alix Klineman/April Ross (USA) 0:2 (-16,-19). Eva Freiberger/Valerie Teufl zwangen die Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes (CAN) beim 1:2 (-14,19,-6) immerhin über die volle Distanz. Die Strauss-Zwillinge bekommen es im Match der Auftaktverliererinnen mit Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka (LAT) zu tun, Freiberger/Teufl mit Liliana/Elsa aus Spanien.

Im Herrenbewerb hat es indes kein zusätzliches ÖVV-Team in das Hauptfeld des Beach-Volleyball-Majors auf der Wiener Donauinsel geschafft. Damit treten am Donnerstag Clemens Doppler/Alexander Horst, Robin Seidl/Philipp Waller und Martin Ermacora/Moritz Pristauz in den Gruppenspielen an.

Tobias Winter/Julian Hörl unterlagen am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde den US-Amerikanern William Priddy/Theodore Brunner 0:2 (-17,-18), Alexander Huber/Christoph Dressler den Kanadiern Sam Pedlow/Sam Schachter 1:2 (-15,19,-9).