80-Jähriger aus Tiroler Bach gerettet und reanimiert

Ein 80-Jähriger ist am Mittwoch in den Obernbergerseebach in Obernberg am Brenner (Bezirk Innsbruck Land) gestürzt. Der leblose Mann, der zu ertrinken drohte, wurde schließlich von Passanten aus dem Bach gezogen. Nach einer 30-minütigen Reanimation konnte wieder eine stabile Herzfrequenz hergestellt werden. Der 80-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.