Vier von fünf Frauen in Österreich trinken Bier

Immer mehr Frauen in Österreicher trinken gerne Bier. Vier von fünf genießen das Hopfengebräu. 30 Prozent der Frauen sagten sogar, dass sie mehrmals pro Woche Bier trinken, wie eine repräsentative Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts Market im Auftrag des Brauereiverbands unter 1.000 Österreichern und Österreicherinnen im März ergab.

Frauen sind auch probierfreudig, vor allem die jungen. Bei den unter 50-Jährigen greift jede Zweite „sehr gerne“ bzw. „gerne“ zu einem neuen Bierstil. Mehr als ein Drittel der Damen unter 50 Jahren (37 Prozent) hat in den vergangenen drei Monaten mindestens eine neue Biersorte probiert. Frauen trinken gerne in Gesellschaft. 54 Prozent der Befragten gaben an, Bier fast ausschließlich gemeinsam mit anderen zu genießen. Bestellt wird im Lokal meist ein Seidel.

Bier ist nicht mehr das typische Männergetränk. 2007 waren noch 74 Prozent der Befragten dieser Meinung, nun sank dieser Wert auf 28 Prozent.