76-jährige Pkw-Lenkerin starb bei Zusammenstoß in Mauthausen

Eine 76-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Perg ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen auf einer Kreuzung in Mauthausen im selben Bezirk getötet worden. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst ungeklärt.

Die Frau aus dem Bezirk Perg kam auf einer Landesstraße zur Kreuzung mit der Donaustraße (B3). Auf dieser fuhr ein ebenfalls aus dem Bezirk Perg stammender 60-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Linz. Er prallte gegen die linke Seite des Pkw der 76-Jährigen. Diese erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der andere Lenker und sein 30-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Amstetten wurden verletzt in das Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert.