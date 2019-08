Drei Menschen in Hotelpools in Griechenland ertrunken

In Griechenland sind an einem Tag drei Menschen in Hotelpools ertrunken. Auf der Insel Rhodos starben zwei französische Schwestern in der Anlage eines Hotels im Küstenort Ialysos, wie am Donnerstag aus Polizeikreisen verlautete. Auf der Insel Kreta ertrank Medienberichten zufolge ein achtjähriges Mädchen aus Israel im Pool eines Hotels in der nähe der Inselhauptstadt Heraklion.

Wie die Polizei mitteilte, konnten die am Mittwoch auf Rhodos verunglückten 16- und 19-jährigen jungen Frauen nicht schwimmen. Die Verantwortlichen des Hotels seien einem Staatsanwalt vorgestellt worden, sagte eine Sprecherin des griechischen Tourismusministeriums.

Das israelische Mädchen ertrank laut Medienberichten, nachdem sie beim Spielen im Hotelpool in Ohnmacht gefallen war. Die Eltern des Mädchens hätten sich mit zwei Geschwistern der Achtjährigen in der Nähe befunden. Die Polizei will nun ermitteln, ob ein Bademeister zum Zeitpunkt des Unglücks anwesend war.