Startschuss für „Klumlitz“-Hochzeit fällt heute

Capri — Heute soll es so weit sein, die Marathon-Hochzeit von Model-Mama Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz beginnt. Bei einer Vorfeier in einem Sterne-Restaurant mit Meeresblick sollen die Hochzeitsgäste zusammenkommen. Das Restaurant gehört zu jenem Luxushotel, in dem die Familien Klum und Kaulitz bereits abgestiegen sind. Über drei Tage sollen sich die Feierlichkeiten laut deutschen Medien strecken und unter dem Motto „Forever Young" stehen. Ab Samstag soll die exklusive Hochzeitsgesellschaft, rund 100 Leute, auf der Yacht „Christina O" weiterfeiern, die nach Angaben der Bild derzeit für die Feier hergerichtet wird; gestern soll die Mega-Yacht bereits nach Capri geschippert sein. Auf dem Boot soll sich „Klumlitz", wie das Paar in den Medien bereits genannt wird, am Samstag auch das Ja-Wort geben.

Was die Gäste Traufeier betrifft, werden natürlich Klums Kinder anwesend sein. Aus ihrer Beziehung mit Sänger Seal sind Henry, Johan und Lou und auch Leni — ihr Vater ist Flavio Briatore — bereits mit ihr in Italien. Klums Mutter Erna ist schon mit den anderen auf der Insel Capri, Vater Günther und Bruder Michael kommen dann etwas später nach. Auch der baldige Bräutigam bringt Gäste: Allen voran sein bekannter Zwillingsbruder Bill Kaulitz, der Sänger und Model ist. Dem ein oder anderen könnten die beiden noch von der Single "Durch den Monsun" der damaligen Band Tokio Hotel bekannt sein.

Nun aber zurück zum eigentlichen Thema: Die letzten Tagen vor der Hochzeit. Auf der Insel Capri genießen die beiden Lovebirds, Bill und die Kinder noch die Zeit, bevor es dann ernst wird. Laut Bild vergnügten sie sich am Freitagabend zuerst im Restaurant "Da Paolino", das man für seine Zitronenbäume kennt. Danach gab es noch italienisches Gelato für die Runde, bevor sie dann zurück ins Hotel gingen, so die Zeitung. An diesem gemütlichen Abend trug das baldige Brautpaar bereits feierliches Weiß, was Heidi über Instagram die Öffentlichkeit wissen ließ.