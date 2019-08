Fünf Menschen aus brennendem Wohnhaus in Linz gerettet

Die Feuerwehr hat am Freitag in den frühen Morgenstunden fünf Menschen aus einem brennenden Wohnhaus in Linz gerettet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits aus mehreren Fenstern Flammen und das Stiegenhaus war stark verraucht, berichtete die Feuerwehr am Vormittag.

Eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in der Rudolfstraße stand in Flammen. Die Feuerwehr stattete fünf Menschen aus dem zweiten Obergeschoß und aus dem Dachgeschoß mit Fluchtfiltermasken aus, leitete sie ins Freie und übergab sie an den Rettungsdienst. Alle Anwesenden in den Wohnungen im Erdgeschoß und im ersten Stock konnten sich unverletzt selbst ins Freie retten.

Die Linzer Berufsfeuerwehr stand mit 26 Mann rund drei Stunden im Einsatz. Ein Großteil der Wohnungen ist vorerst nicht bewohnbar. Die Ursache des Feuers war am Freitag noch unklar.