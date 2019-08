Achtelfinal-Out für Schützenhöfer/Plesiutschnig

Nach guten Auftritten an den ersten beiden Tagen ist beim Beach-Volleyball-Major in Wien für Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig gegen die Weltmeisterinnen das zu befürchtende Aus gekommen. Die Steirerinnen unterlagen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes aus Kanada am Freitag 0:2 (-14,-16). Der somit erreichte neunte Platz ist für das österreichische Top-Damenteam aber ein schöner Erfolg.

Kurz nach dem ziemlich einseitigen Match überwog aber noch die Enttäuschung. Zufriedenheit über das erstmalige Erreichen des Achtelfinales in Wien werde sich erst später einstellen, betonte das Duo unisono. „Jetzt gerade sind wir extrem enttäuscht. In ein, zwei Stunden werde wir aber realisieren, dass wir hier gute Leistungen gezeigt haben und gute Teams geschlagen haben. Wir können wirklich zufrieden sei. Ein Top-Ten-Ergebnis auf dem höchsten Level ist für uns ein Riesenerfolg, und das auch noch vor Heimpublikum, das ist super“, meinte Plesiutschnig nach der Partie gegen die Kanadierinnen mit der am Netz zumeist unüberwindbaren 1,96-m-Riesin Pavan.

Neben dem Duo sind von den ÖVV-Teams nur noch Martin Ermacora/Moritz Pristauz in die K.o.-Runden des Major-Heimturniers gekommen. Sie trafen zur Mittagszeit in der Zwischenrunde um den Achtelfinaleinzug auf Cherif Younousse/Ahmed Tijan aus Katar.

Schützenhöfer/Plesiutschnig reisen indes bereits am Sonntag nach Moskau. Dort bestreiten sie am Montag das Eröffnungsmatch der Europameisterschaften gegen die Russinnen Botscharowa/Woronina.