Siege für den LASK, Hartberg und Altach

Vizemeister LASK hat auch das zweite Spiel in dieser Saison der Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Linzer feierten am Samstag einen 3:0-Sieg bei der Wiener Austria. Die Violetten sind damit weiter ohne Punkte. Aufsteiger Wattens, in der ersten Runde gegen die Austria erfolgreich, mussten sich in Altach 2:3 geschlagen geben. Hartberg feierte eines 4:1-Heimsiegs gegen die Admira.

Die Runde wird am Sonntag (17:00 Uhr) mit den Partien SKN St. Pölten - Rapid Wien, Red Bull Salzburg - SV Mattersburg und WAC - SK Sturm Graz abgeschlossen.