Angst vor Dammbruch in Nordengland - Neue Regenfälle drohen

Feuerwehr und Behörden kämpfen weiter gegen einen drohenden Staudammbruch nahe der britischen Kleinstadt Whaley Bridge. Einsatzkräfte verlegten am Samstag neue Pumpen, um den Wasserstand im Toddbrook-Reservoir zu reduzieren. Die Behörden warnten weiterhin vor Lebensgefahr. Für Sonntag kündigte der britische Wetterdienst weitere Stürme und Starkregen an.

In der bedrohten Region wurden am Samstag 55 weitere Häuser evakuiert worden. Die Menschen mussten noch am Samstagabend in Sicherheit gebracht werden. Schon zuvor hatten etwa 1.500 Einwohner in dem Städtchen Whaley Bridge ihre Häuser verlassen, weil der beschädigte Staudamm aus dem 19. Jahrhundert zu brechen drohte. Nach zwei Nächten durften einige Bewohner kurzzeitig in ihre Häuser zurückkehren, um ihre Haustiere und unverzichtbare Gegenstände zu holen.

Die Behörden betonten jedoch, dass die Lebensgefahr in der Region weiterhin nicht gebannt sei. Zuvor hatte die britische Regierung eine dringende Hochwasserwarnung für das Gebiet ausgegeben. Bei einem Dammbruch würden zahlreiche Häuser und Straßen der Stadt überflutet.

Für Sonntag kündigte der Wetterdienst starke Regenfälle an. Dies könnte die Lage erheblich verschärfen. Einsatzkräfte konnten zwar den Wasserstand seit Donnerstag um 1,3 Meter senken. Doch war unklar, ob das beschädigte Bauwerk dem Druck noch lange standhalten kann. „Die Ingenieure sind sehr beunruhigt“, sagte Feuerwehrchef Terry McDermott. In der Region hatte es viele Tage lang ungewöhnlich stark geregnet. Binnen 48 Stunden gab es so viel Niederschlag wie sonst in eineinhalb Monaten.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson sagte bei einem Besuch in Whaley Bridge am Freitagabend, die Lage am Damm sei „heikel, aber stabil“. Er erklärte, der seit nunmehr 180 Jahren bestehende Staudamm müsse umfassend erneuert werden. Am Freitag warf ein Militärhubschrauber rund 400 Säcke mit einem Gemisch aus Sand, Schotter und Steinen an der beschädigten Stelle ab.

Das Toddbrook-Reservoir wurde im 19. Jahrhundert gebaut. Whaley Bridge liegt am Rand des Peak-District Nationalparks in der Grafschaft Derbyshire.