Hongkongs Regierungschefin kritisiert Aktivisten scharf

Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam hat ihre Rhetorik gegen die Protestbewegung am Tag eines Streiks verschärft. Die „weitreichenden Störungen“ durch die Demokratieaktivisten würden die Stadt „an den Rand einer sehr gefährlichen Situation“ bringen, sagte Lam am Montag. „Ruhe und Ordnung“ in der chinesischen Sonderverwaltungszone würden Schaden nehmen.

Die Protestbewegung in Hongkong versuchte am Montag, mit einem Streik den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Am Flughafen der Millionenmetropole fielen mehr als 100 Flüge aus, Protestaktionen führten zudem zu Behinderungen im U-Bahn-Verkehr.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone gibt es seit Wochen Demonstrationen. Die Proteste wurden durch ein später zurückgezogenes Auslieferungsgesetz ausgelöst, das die Überstellung von Verdächtigen an das chinesische Festland erlaubt hätte. Später weiteten sich die Proteste zu einer Bewegung gegen den wachsenden Einfluss Pekings in Hongkong aus. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Regierungschefin Lam und demokratische Reformen.