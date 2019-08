Europäer laut Umfrage „begeistert vom Zustand der EU“

Das Vertrauen in die EU ist nach einer am Montag präsentierten Eurobarometer-Umfrage mit 44 Prozent so groß wie seit 2014 nicht mehr. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als zuletzt. Die Kommission bejubelte das Ergebnis und meinte, die Europäer seien „geradezu begeistert vom Zustand der EU“. In 20 der 28 Mitgliedsstaaten ist das Vertrauen gestiegen. Österreich lag mit 52 Prozent auf Platz 15.

Die besten Werte weisen Litauen (72 Prozent), Dänemark (68 Prozent) und Estland (60 Prozent) auf. Über der 50-Prozent-Marke rangierten auch noch Lettland und Belgien (je 51 Prozent). Schlusslicht im Vertrauen in die EU ist Großbritannien mit nur 29 Prozent, gefolgt von Griechenland (32 Prozent) und Frankreich (33 Prozent), Tschechen (36 Prozent) und Italien (37 Prozent).

Die Mehrheit der Europäer ist zuversichtlich über die Zukunft der EU. Die Eurobarometer-Umfrage ergab hier einen Wert von 61 Prozent - ein Plus von 3 Prozent). Den stärksten Optimismus gibt es in Irland (85 Prozent), vor Dänemark (79 Prozent), Litauen (76 Prozent) und Polen (74 Prozent). Österreich liegt bei 66 Prozent. Den geringsten Optimismus weist Griechenland (45 Prozent) aus, gefolgt von Großbritannien mit nur 47 Prozent und Frankreich (50 Prozent).