Anna Netrebko auch 2020 nicht bei Bayreuther Festspielen

Die Sängerin Anna Netrebko (47) wird wohl auch 2020 nicht bei den Bayreuther Festspielen auf der Bühne stehen. „Die Planungen für nächstes Jahr sind bereits vollständig, das können wir ausschließen“, sagte Festspiel-Sprecher Peter Emmerich. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Engagement geben wird, steht seinen Angaben zufolge in den Sternen. „Bislang gibt es da keine Planungen.“

Die Sopranistin hätte heuer am 14. August als Elsa in der Richard-Wagner-Oper „Lohengrin“ auf dem Grünen Hügel debütieren sollen, sie hat ihren Auftritt aber am Montag „mit großem Bedauern“ abgesagt. Sie sei zu erschöpft und halte sich an ärztlichen Rat. Kurz zuvor hatte sie wegen einer Erkältung kurzfristig einen Auftritt bei den Salzburger Festspielen abgesagt und damit Teile des Publikums verärgert, die ihre Tickets daraufhin verkauften oder verschenkten.

In Bayreuth blieben derartige Reaktionen zunächst aus. Ticketrückgaben seien „nicht nennenswert“, sagte Emmerich. Allerdings seien die Karten auch verkauft worden, bevor die Besetzung bekanntgegeben wurde, und der „Lohengrin“ mit Netrebko wäre auch nicht teurer gewesen als ohne sie. „Die Leute haben den „Lohengrin“ bestellt“, betonte Emmerich. Jetzt bekommen sie ihn mit Einspringerin Annette Dasch als Elsa.