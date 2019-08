Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison verstorben

Das „Gewissen Amerikas“ ist tot: Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist im Alter von 88 Jahren verstorben, wie ihre Familie am Dienstag mitteilte. Die Autorin hatte die begehrteste Auszeichnung der Literaturwelt im Jahr 1993 erhalten. Bekannt war Morrison für Werke wie „Sehr blaue Augen“, „Solomons Lied“ oder „Menschenkind“.

Morrison war 1993 die erste Afroamerikanerin, die von der Stockholmer Akademie mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurde. Die am 18. Februar 1931 geborene und in den 1970ern bekannt gewordene Schriftstellerin lehrte auch an der Eliteuniversität Princeton kreatives Schreiben. Sie blieb bis ins hohe Alter eine wache Kommentatorin des politischen Geschehens in Amerika.