Brite im Mondsee ertrunken

Beim Baden im Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ist am Mittwochnachmittag ein Brite tödlich verunglückt. Wie die Landespolizei Oberösterreich in einer Aussendung mitteilte, schwammen der 33-Jährige und seine 36-jährige Begleiterin im See, als der Mann plötzlich über einen Krampf im Bein klagte und sogleich unterging.

Die 36-Jährige rief um Hilfe; andere Badegäste versuchten, Hilfe zu leisten und verständigten Rettungskräfte. Eine halbe Stunde später fanden zwei Taucher der Wasserrettung den verunglückten Urlauber in fünf Meter Tiefe und bargen ihn. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.