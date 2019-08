Maguire wird geschäftsführender US-Geheimdienstkoordinator

US-Präsident Donald Trump hat einen vorübergehenden Nachfolger für den scheidenden Nationalen Geheimdienstdirektor Dan Coats ernannt. Der bisherige Leiter des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, Joseph Maguire, werde den Posten zum 15. August übernehmen, schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Ich habe keinen Zweifel, dass er einen großartigen Job machen wird.“

Zugleich kündigte Trump den Abgang der bisherigen Vize-Geheimdienstdirektorin Sue Gordon an. Sie werde den Posten zeitgleich mit Coats Mitte August abgeben, schrieb Trump auf Twitter. Eigentlich hätte Gordon nach Coats‘ Ausscheiden laut Gesetz kommissarisch dessen Amt übernommen.

Trump hatte Ende Juli den Abgang des Nationalen Geheimdienstdirektors angekündigt. Coats wie auch seine Stellvertreterin Gordon genießen parteiübergreifend hohes Ansehen und gelten als unabhängige Köpfe. Coats hatte immer wieder in sicherheitspolitischen Fragen andere Ansichten vertreten als Trump, etwa im Umgang mit dem Iran, Russland und Nordkorea.

Zu seinem Nachfolger wollte der Präsident eigentlich den republikanischen Kongressabgeordneten John Ratcliffe machen, der auf einer Linie mit Trump liegt. Ratcliffe zog aber Anfang August seine Kandidatur zurück. Seine Nominierung war bei den oppositionellen Demokraten, aber auch bei Politikern von Trumps Republikanern auf Kritik gestoßen. Unter anderem gab es Zweifel an seiner Eignung für das Amt. Medien berichteten zudem, der Abgeordnete habe seinen Lebenslauf aufgehübscht.

Dem Nationalen Geheimdienstdirektor kommt in der Sicherheitspolitik der USA eine zentrale Rolle zu. Er koordiniert und überwacht die Arbeit der US-Geheimdienste.

In Trumps Amtszeit hat es eine ganze Reihe von Wechseln an der Spitze von Ministerien und wichtigen Behörden gegeben. Mit Coats tauscht Trump den letzten Spitzenvertreter seines ursprünglichen Sicherheitsteams aus. In den zweieinhalb Jahren seit seinem Amtsantritt im Jänner 2017 hat der Immobilienunternehmer bereits die Chefs von Außen-, Justiz- und Heimatschutzministerium sowie die UNO-Botschafterin ausgewechselt, den Verteidigungsminister und den Nationalen Sicherheitsberater sogar mehrmals.