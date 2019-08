US-Milliardär Epstein nahm sich in Gefängniszelle das Leben

Der des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen beschuldigte US-Milliardär Jeffrey Epstein hat sich Medienberichten zufolge in der Nacht auf Samstag in seiner Gefängniszelle in Manhattan das Leben genommen. Der 66-Jährige habe sich erhängt und sei am Samstag in der Früh tot aufgefunden worden, berichteten die „New York Times“ und andere renommierte US-Medien.

Epstein soll zwischen 2002 und 2005 Dutzende, teilweise noch minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Neben Missbrauchshandlungen hatte ihm die Staatsanwaltschaft auch Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen.