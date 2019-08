Hongkong kehrt nach Protest-Wochenende zur Normalität zurück

Das öffentliche Leben in Hongkong kehrte am Montag nach einem Protest-Wochenende gegen die China-freundliche Regierung zur Normalität zurück. Die Metro nahm ihren normalen Liniendienst wieder auf, in den Straßen wurde das bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten entstandene Gerümpel aufgekehrt.

In der Nacht war die Polizei wieder mit Tränengas gegen die Regierungskritiker vorgegangen. Nach Polizeiangaben wurden die Sicherheitskräfte in zwei Fällen mit Brandsätzen beworfen, dabei wurde demnach ein Beamter verletzt. Schauplatz der Auseinandersetzungen war auch die Metro, die Polizei stürmte mehrere Haltestellen und nahm Demonstranten fest. Diese blockierten mehrere Hauptverkehrsstraßen und wechselten mit einer sogenannten Flash-Mob-Strategie rasch die Orte ihrer Kundgebungen, was den Polizeieinsatz erschwerte.

Für Montag ist zum vierten Tag in Folge eine Kundgebung im Hongkonger Flughafen vorgesehen. Demonstrationen sind zudem für Montagabend vor Polizeihauptquartieren geplant.