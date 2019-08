Niederösterreicher starb auf Weg nach Santiago de Compostela

Am Pilgerweg nach Santiago de Compostela ist am Sonntagabend ein Niederösterreicher ums Leben gekommen. Der St. Pöltner Gemeinderat Anton Wagner (ÖVP) war in einer Unterkunft rund 250 Kilometer vor dem spanischen Wallfahrtsort zusammengebrochen. Rettungskräfte konnten dem 64-Jährigen nicht mehr helfen, teilte die Volkspartei St. Pölten am Montag mit.

Wagner war seit 2009 Mitglied des Gemeinderates der Landeshauptstadt. „Wir verlieren mit Toni Wagner einen besonderen Menschen, der fest zu seiner christlichen Überzeugung gestanden ist, besonders aber auch einen lieben Freund und Kollegen, dem wir immer ein ehrendes Andenken bewahren werden“, betonte Vizebürgermeister und ÖVP-Stadtparteiobmann Matthias Adl.