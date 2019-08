Schubert und Pilz bei Kletter-WM im Vorstieg-Finale

Österreichs Aushängeschilder Jakob Schubert und Jessica Pilz haben sich am fünften Tag der Kletter-WM in Tokio für das Finale im Vorstieg qualifiziert. Dieses geht um 12.00 Uhr MESZ (Damen) bzw. 13.00 Uhr MESZ (Herren, beides live in ORF Sport+) in Szene. Schubert kam aus dem Halbfinale als Sechster weiter, Pilz als Siebente. Sandra Lettner wurde einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag 21.