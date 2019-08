Drei Verletzte bei Unfall mit Alkolenker in Wiener Neudorf

Ein alkoholisierter 77-Jähriger ist am Donnerstagabend mit seinem Auto gegen einen in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) am Rand der B11 abgestellten Lastwagen geprallt. Der Mann und seine beiden Mitfahrer, eine 73-Jährige und ein 72-Jähriger, wurden verletzt. Die Pensionisten aus dem Bezirk Mödling wurden laut Polizei in das Landesklinikum Baden und das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling gebracht.

Eine 29-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Mödling hatte den Lkw kurz vor 21.00 Uhr in Fahrtrichtung Biedermannsdorf angehalten, war ausgestiegen und zu einer Baustelle gegangen. Beim Lastwagen waren Warnblinkanlage und das gelbe Drehlicht eingeschaltet, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Der nachkommende 77-Jährige stieß mit seinem Wagen aus vorerst unbekannter Ursache gegen den Lkw. Die B11 blieb im Unfallbereich bis kurz nach 22.30 Uhr gesperrt.