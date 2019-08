Abgenommene Tiger-Babys derzeit im Tiergarten Schönbrunn

Zwei Tiger-Babys, die vor einer Woche in einer Privatwohnung in Hainburg entdeckt worden waren, sind vorübergehend im Tiergarten Schönbrunn untergekommen. Tierpfleger und Tierärzte kümmern sich hinter den Kulissen um die nur wenige Tage alten Jungtiere, verriet der Zoo am Freitag.

Die meiste Zeit schlafen die beiden und fühlen sich in einer Wanne, die kuschelig mit Heu ausgebettet ist, richtig wohl. Noch sind ihre Augen geschlossen, die sich aber langsam zu öffnen beginnen. Thomas Voracek, Leiter der Tierärztlichen Ordination Tiergarten Schönbrunn, ist mit der Entwicklung der Kleinen sehr zufrieden: „Sie trinken brav. Wir kontrollieren ihr Gewicht regelmäßig und sie nehmen ordentlich zu.“

Die Aufzucht liegt in den Händen des erfahrenen Tierpflegers Andreas Eder, seit vielen Jahren Revierleiter des Großkatzenreviers. Derzeit ist es für ihn ein 24-Stunden-Job. Eder: „Die Jungtiere werden alle zwei bis drei Stunden mit Aufzuchtmilch gefüttert. Danach würde ihre Mutter sie ablecken, um die Verdauung anzuregen. Wir simulieren diesen Vorgang durch eine Bauchmassage mit einem feuchten Tuch. Das klappt sehr gut.“

Die Jungtiere sind von der Nasen- bis Schwanzspitze derzeit rund 62 Zentimeter lang. Eder: „Wenn ihnen etwas nicht passt, können sie schon richtig laut werden. Das ist erstaunlich für so einen kleinen Körper, aber es sind eben Tiger.“ Wie lange sich der Zoo um die Tiger kümmern soll, werden die Behörden entscheiden.