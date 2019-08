Real Madrid im Pech: Neuzugang Eden Hazard verletzt

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss zum Saisonauftakt der Primera Division auf Eden Hazard verzichten. Der Belgier, der im Juni vom Europa-League-Sieger Chelsea für 100 Millionen Euro zu den Königlichen gewechselt war, habe sich im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der Club am Freitag mit, ließ aber die Ausfalldauer des 28-Jährigen offen.

Spanische Medien spekulierten mit einem Ausfall von zumindest drei bis vier Wochen ausfallen. Erst vor wenigen Tagen hatte sich auch Neuzugang Rodrygo verletzt. Das Stürmer-Talent aus Brasilien laboriert ebenfalls an einer Oberschenkelverletzung. Und noch ein Offensivstar fehlt, wenn die Mannschaft am Samstag bei Celta Vigo in die neue Saison startet: Marco Asensio hatte sich bereits im Juli einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt vermutlich für sechs Monate aus.