„Easy Rider“-Star Peter Fonda mit 79 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Peter Fonda ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der unter anderem durch seine Rolle im Kultfilm „Easy Rider“ bekannt gewordene Schauspieler starb nach Angaben seines Agenten Freitag früh in seinem Haus in Los Angeles im Familienkreis an den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung.

Eine Rolle, die 50 Jahre zurückliegt, macht Peter Fonda unvergesslich. 1969 wurde der Schauspieler als Motorradfreak „Captain America“ in dem Kult-Streifen „Easy Rider“ zum Idol der Hippie-Bewegung und zum Helden des Neuen Hollywoods. Der Film mit Fonda, Dennis Hopper und Jack Nicholson war ein Geniestreich, das erste große Road Movie der Kinogeschichte, eine begeistert gefeierte Rebellion gegen das konservative Mittelstandsamerika. Nun muss Hollywood von dem Schauspieler Abschied nehmen.

Fonda starb am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an den Folgen von Lungenkrebs, wie seine Familie mitteilte. Der Sohn von Hollywood-Star Henry Fonda (1905-1982), der jüngere Bruder von Schauspielerin Jane Fonda (81) und Vater der Schauspieler Bridget und Justin Fonda, wurde 79 Jahre alt.

Die Familie trauere um diesen „liebenswerten und gütigen“ Mann und feiere zugleich seinen „unbeugsamen Geist und seine Lebenslust“, heißt es in der Mitteilung seiner Angehörigen. „Zu Ehren von Peter, bitte erhebt ein Glas auf die Freiheit.“

Der Tod ihres „gutherzigen“ Bruders stimme sie sehr traurig, teilte Jane Fonda mit. „Ich hatte in diesen letzten Tagen eine wundervolle Zeit mit ihm alleine. Er schied lachend aus dem Leben“, zitierte „Deadline.com“ aus Fondas Mitteilung.

„Peter Fonda war ein revolutionärer Filmemacher während revolutionären Zeiten“, würdigte Regisseur Rob Reiner (72) den Verstorbenen. Man werde seinen Geist vermissen. Der britische Regisseur Edgar Wright (45) nannte Fonda auf Twitter „Legende der Gegenkultur, bahnbrechender Schauspieler und rundherum ein Held im wirklichen Leben“.

Um Freiheit und Abenteuer ging es auch in „Easy Rider“. Fonda produzierte den preiswerten Film, schrieb zusammen mit Dennis Hopper das Drehbuch, der auch Regie führte. Beide spielten Motorradrocker, die im Drogenrausch durch die USA fahren.

Als Drehbuchautor erhielt Fonda eine Oscar-Nominierung, als Produzent des Kinohits wurde er plötzlich reich. Mit 30 Jahren kostete er den Erfolg aus, feierte Partys mit den Beatles, den Rolling Stones und den Doors.

Als Regisseur drehte Fonda danach Streifen wie „Der weite Ritt“ (1970) und den Science-Fiction-Film „Expedition in die Zukunft“ (1973), aber bis zum Schauspieler-Comeback vergingen Jahrzehnte. Die Charakterrolle eines eigenbrötlerischen Bienenzüchters mit Sinn für Ehre und Aufrichtigkeit in „Ulee‘s Gold“ (1997) bescherte ihm Vergleiche mit dem großen künstlerischen Erbe seines 1982 gestorbenen Vaters.

„Ulee‘s Gold“ brachte Fonda einen Golden Globe und eine weitere Oscar-Nominierung ein. Die Rolle des stoischen, reservierten Bienenzüchters und Familienoberhauptes hatte enge Verbindungen zu seinem eigenen Vater, der privat als reserviert und unnahbar galt. Der Suizid von Henry Fondas Ehefrau Frances Seymour Brokaw im Jahr 1950 überschattete die Beziehung zu seinen beiden Kindern Peter und Jane. Der Sohn war gerade zehn Jahre alt, als die Mutter starb.

Als Peter Fonda 2003 auf dem „Hollywood Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette geehrt wurde, fand er herzliche Worte für seinen Vater, der zuvor schon auf dem berühmten Gehsteig verewigt worden war. Es sei großartig, nun seinem Vater Gesellschaft zu leisten, sagte der Sohn.

Danach spielte Fonda in TV-Serien wie „CSI: NY“ und „Hawaii Five-0“ mit und glänzte gelegentlich in Filmrollen, wie in dem Psycho-Western „Todeszug nach Yuma“ (2007) als gewiefter Kopfgeldjäger. Der zweifache Vater war drei Mal verheiratet, zuletzt gab er 2011 seiner Freundin Margaret „Parky“ DeVogelaere das Ja-Wort. Fonda war zu diesem Zeitpunkt 71 Jahre alt.