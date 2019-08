83-Jährige auf offener Straße erstochen - Mann geständig

Jener 38-Jährige, der am Freitag in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) eine 83-Jährige erstochen haben soll, hat die Tat laut der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zugegeben. Der Verdächtige „verantwortet sich geständig“, sagte Sprecher Erich Habitzl am Samstag auf APA-Anfrage.

Zum Motiv machte der Staatsanwalt keine Angaben. Dieses sei ebenso wie der Hergang der Attacke „Gegenstand der Ermittlungen“. Die Anklagebehörde beantragte Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen. Der 38-Jährige werde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, teilte Habitzl weiter mit. Der Rumäne war den Angaben zufolge auf einem Pferdegestüt in der Region beschäftigt, hat aber seine Stelle verloren.

In Zusammenhang mit der Kündigung soll es vergangenen Dienstag zu einem Einsatz der Exekutive gekommen sein. „Es hat eine Polizeiintervention gegeben. Dabei wurde weder eine Bedrohung wahrgenommen noch von den anwesenden Personen behauptet“, sagte Raimund Schwaigerlehner, Sprecher der Landespolizeidirektion, am Samstag.